Pengwin (PEG) Information Pengwin is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Peg the Pengwin. Pegger of Fiat. Welcome to Pengwin, the icy addition to the solana blockchain! Our small yet mighty Pengwin, with a hint of pepe the frog, brings a fresh breeze of creativity to the degen world of solana. As the newest and freshest meme token, Pengwin is here spice things up. Join us in bringing warmth and gathering liquidity to the frosty solana chain. project is full of narrative Officiel hjemmeside: https://itsapengwin.com/ Køb PEG nu!

Pengwin (PEG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pengwin (PEG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.54K $ 8.54K $ 8.54K Samlet udbud $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Cirkulerende forsyning $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.54K $ 8.54K $ 8.54K Alle tiders Høj: $ 0.00340008 $ 0.00340008 $ 0.00340008 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pengwin (PEG) pris

Pengwin (PEG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pengwin (PEG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEG's tokenomics, kan du udforske PEG tokens live-pris!

PEG Prisprediktion Vil du vide, hvor PEG måske er på vej hen? Vores PEG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PEG Tokens prisprediktion nu!

