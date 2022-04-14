Penguin Tariff (PT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Penguin Tariff (PT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Penguin Tariff (PT) Information $pt is a penguin meme that satirizes Trump's tariffs on an island nation inhabited only by penguins. Token ownership was burned and all LPs were burned. Code audited and listed on 5 cex. ann https://support.lbank.com/hc/en-gb/articles/45300629562521-World-Premiere-PT-penguin-tariff-Will-Be-Listed-in-LBank-MEME-Zone Every time Trump's tariff policy changes, people will think of our $pt penguin meme. https://www.mexc.com/en-GB/support/articles/17827791523070 Officiel hjemmeside: https://solmeme.info/ Køb PT nu!

Penguin Tariff (PT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Penguin Tariff (PT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.30K $ 23.30K $ 23.30K Samlet udbud $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Cirkulerende forsyning $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.30K $ 23.30K $ 23.30K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Penguin Tariff (PT) pris

Penguin Tariff (PT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Penguin Tariff (PT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PT's tokenomics, kan du udforske PT tokens live-pris!

