Penguin Finance (PEFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Penguin Finance (PEFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Penguin Finance (PEFI) Information Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena. Officiel hjemmeside: https://penguinfinance.org/ Køb PEFI nu!

Penguin Finance (PEFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Penguin Finance (PEFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 116.33K $ 116.33K $ 116.33K Samlet udbud $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M Cirkulerende forsyning $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 116.33K $ 116.33K $ 116.33K Alle tiders Høj: $ 6.89 $ 6.89 $ 6.89 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00607185 $ 0.00607185 $ 0.00607185 Få mere at vide om Penguin Finance (PEFI) pris

Penguin Finance (PEFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Penguin Finance (PEFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEFI's tokenomics, kan du udforske PEFI tokens live-pris!

PEFI Prisprediktion Vil du vide, hvor PEFI måske er på vej hen? Vores PEFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PEFI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!