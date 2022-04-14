Pencils Protocol (DAPP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pencils Protocol (DAPP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pencils Protocol (DAPP) Information Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem. Officiel hjemmeside: https://pencilsprotocol.io/ Hvidbog: https://gitbook.pencilsprotocol.io/overview/pencils-protocol-whitepaper Køb DAPP nu!

Pencils Protocol (DAPP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pencils Protocol (DAPP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 205.01K $ 205.01K $ 205.01K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 57.07M $ 57.07M $ 57.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 359.25K $ 359.25K $ 359.25K Alle tiders Høj: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Alle tiders Lav: $ 0.00323753 $ 0.00323753 $ 0.00323753 Nuværende pris: $ 0.00359246 $ 0.00359246 $ 0.00359246 Få mere at vide om Pencils Protocol (DAPP) pris

Pencils Protocol (DAPP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pencils Protocol (DAPP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DAPP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DAPP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DAPP's tokenomics, kan du udforske DAPP tokens live-pris!

