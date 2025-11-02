PEKONG (PEKONG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.000012 24H lav $ 0.00001215 24H høj All Time High $ 0.00150724 Laveste pris $ 0.00001185 Prisændring (1H) +0.70% Prisændring (1D) -0.33% Prisændring (7D) -5.30%

PEKONG (PEKONG) realtidsprisen er $0.00001211. I løbet af de sidste 24 timer har PEKONG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.000012 og et højdepunkt på $ 0.00001215, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PEKONGs højeste pris nogensinde er $ 0.00150724, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001185.

Når det gælder kortsigtet performance, PEKONG har ændret sig med +0.70% i løbet af den sidste time, -0.33% i løbet af 24 timer og -5.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PEKONG (PEKONG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.10K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.10K Cirkulationsforsyning 999.68M Samlet Udbud 999,683,333.370075

Den nuværende markedsværdi på PEKONG er $ 12.10K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PEKONG er 999.68M, med et samlet udbud på 999683333.370075. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.10K.