Den direkte PEKONG pris i dag er 0.00001211 USD. Følg med i realtid PEKONG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PEKONG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PEKONG

PEKONG Prisinfo

Hvad er PEKONG

PEKONG Officiel hjemmeside

PEKONG Tokenomics

PEKONG Prisprognose

PEKONG Pris (PEKONG)

1 PEKONG til USD direkte pris:

--
----
-0.30%1D
USD
PEKONG (PEKONG) Live prisdiagram
PEKONG (PEKONG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.000012
$ 0.000012$ 0.000012
24H lav
$ 0.00001215
$ 0.00001215$ 0.00001215
24H høj

$ 0.000012
$ 0.000012$ 0.000012

$ 0.00001215
$ 0.00001215$ 0.00001215

$ 0.00150724
$ 0.00150724$ 0.00150724

$ 0.00001185
$ 0.00001185$ 0.00001185

+0.70%

-0.33%

-5.30%

-5.30%

PEKONG (PEKONG) realtidsprisen er $0.00001211. I løbet af de sidste 24 timer har PEKONG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.000012 og et højdepunkt på $ 0.00001215, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PEKONGs højeste pris nogensinde er $ 0.00150724, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001185.

Når det gælder kortsigtet performance, PEKONG har ændret sig med +0.70% i løbet af den sidste time, -0.33% i løbet af 24 timer og -5.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PEKONG (PEKONG) Markedsinformation

$ 12.10K
$ 12.10K$ 12.10K

--
----

$ 12.10K
$ 12.10K$ 12.10K

999.68M
999.68M 999.68M

999,683,333.370075
999,683,333.370075 999,683,333.370075

Den nuværende markedsværdi på PEKONG er $ 12.10K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PEKONG er 999.68M, med et samlet udbud på 999683333.370075. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.10K.

PEKONG (PEKONG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af PEKONG til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af PEKONG til USD $ -0.0000033331.
I de sidste 60 dage var prisændringen af PEKONG til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af PEKONG til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.33%
30 dage$ -0.0000033331-27.52%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er PEKONG (PEKONG)

PEKONG is a community-driven meme token on Solana that blends crypto culture, humor, and entertainment. Featuring Pekong, a golden god and rapper-style mascot, the project aims to unite global communities through memes, creative utilities, and events. Beyond just being a meme, PEKONG is building an ecosystem of meme generators, mini-games, NFTs, and animated content to create lasting value and fun for holders.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet.

PEKONG (PEKONG) Ressource

Officiel hjemmeside

PEKONG Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PEKONG (PEKONG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PEKONG (PEKONG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PEKONG.

Tjek PEKONG prisprediktion nu!

PEKONG til lokale valutaer

PEKONG (PEKONG) Tokenomics

At forstå tokenomics for PEKONG (PEKONG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PEKONG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om PEKONG (PEKONG)

Hvor meget er PEKONG (PEKONG) værd i dag?
Den direkte PEKONG pris i USD er 0.00001211 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PEKONG til USD pris?
Den aktuelle pris på PEKONGtil USD er $ 0.00001211. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PEKONG?
Markedsværdien for PEKONG er $ 12.10K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PEKONG?
Den cirkulerende forsyning af PEKONG er 999.68M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PEKONG?
PEKONG opnåede en ATH-pris på 0.00150724 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PEKONG?
PEKONG så en ATL-pris på 0.00001185 USD.
Hvad er handelsvolumen for PEKONG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PEKONG er -- USD.
Bliver PEKONG højere i år?
PEKONG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PEKONG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
PEKONG (PEKONG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

