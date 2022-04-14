peep (PEEP) Tokenomics Få vigtig indsigt i peep (PEEP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

peep (PEEP) Information Our community project is focused on promoting individual expressionism and meme content while highlighting important trending topics. We aim to educate and raise awareness about safety and security in the cryptocurrency space, particularly through the use of meme coins. Our project seeks to engage users through entertaining and informative content, encouraging responsible participation in the crypto community. Officiel hjemmeside: https://peeponsol.com/ Køb PEEP nu!

peep (PEEP) Tokenomics og prisanalyse

Markedsværdi: $ 7.29K
Samlet udbud $ 958.58M
Cirkulerende forsyning $ 958.58M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.29K
Alle tiders Høj: $ 0
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

peep (PEEP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for peep (PEEP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEEP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEEP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEEP's tokenomics, kan du udforske PEEP tokens live-pris!

