pee pee poo poo (PPPP) Tokenomics Få vigtig indsigt i pee pee poo poo (PPPP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

pee pee poo poo (PPPP) Information Pee pee poo poo coin on Solana. Officiel hjemmeside: https://peepeepoopoo.fun/ Køb PPPP nu!

pee pee poo poo (PPPP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for pee pee poo poo (PPPP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 261.51K $ 261.51K $ 261.51K Samlet udbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 261.51K $ 261.51K $ 261.51K Alle tiders Høj: $ 0.00305323 $ 0.00305323 $ 0.00305323 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026152 $ 0.00026152 $ 0.00026152 Få mere at vide om pee pee poo poo (PPPP) pris

pee pee poo poo (PPPP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for pee pee poo poo (PPPP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PPPP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PPPP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PPPP's tokenomics, kan du udforske PPPP tokens live-pris!

PPPP Prisprediktion Vil du vide, hvor PPPP måske er på vej hen? Vores PPPP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PPPP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!