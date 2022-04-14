Pedro (PEDRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pedro (PEDRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pedro (PEDRO) Information Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Pedro, CMO of timefun. Officiel hjemmeside: https://time.fun/Pedro

Pedro (PEDRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pedro (PEDRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.85K Samlet udbud $ 99.79K Cirkulerende forsyning $ 99.79K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.85K Alle tiders Høj: $ 2.38 Alle tiders Lav: $ 0.577831 Nuværende pris: $ 0.690002

Pedro (PEDRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pedro (PEDRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEDRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEDRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

