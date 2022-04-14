Pedro Raccoon (GINGER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pedro Raccoon (GINGER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pedro Raccoon (GINGER) Information Pedro Raccoon. GINGER is a memecoin built on Solana based on the viral tiktok Raccoon named Ginger. Tiktok Video has been Posted by the Owner of the raccoon $GINGER The Owner Is with us supporting the GINGER community and posting memes online. This thing rarely happens where an owner of a viral animal/ meme decides to join a memecoin community and support them the way the owner of the raccoon did with $GINGER. Officiel hjemmeside: https://gingerraccoon.vip Køb GINGER nu!

Pedro Raccoon (GINGER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pedro Raccoon (GINGER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.50K $ 22.50K $ 22.50K Samlet udbud $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Cirkulerende forsyning $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.50K $ 22.50K $ 22.50K Alle tiders Høj: $ 0.00195145 $ 0.00195145 $ 0.00195145 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pedro Raccoon (GINGER) pris

Pedro Raccoon (GINGER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pedro Raccoon (GINGER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GINGER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GINGER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GINGER's tokenomics, kan du udforske GINGER tokens live-pris!

GINGER Prisprediktion Vil du vide, hvor GINGER måske er på vej hen? Vores GINGER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GINGER Tokens prisprediktion nu!

