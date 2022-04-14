Peapods Finance (PEAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Peapods Finance (PEAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Peapods Finance (PEAS) Information The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever. Officiel hjemmeside: https://peapods.finance Hvidbog: https://docs.peapods.finance Køb PEAS nu!

Peapods Finance (PEAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Peapods Finance (PEAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.42M $ 50.42M $ 50.42M Samlet udbud $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M Cirkulerende forsyning $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.42M $ 50.42M $ 50.42M Alle tiders Høj: $ 11.74 $ 11.74 $ 11.74 Alle tiders Lav: $ 0.182074 $ 0.182074 $ 0.182074 Nuværende pris: $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 Få mere at vide om Peapods Finance (PEAS) pris

Peapods Finance (PEAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Peapods Finance (PEAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEAS's tokenomics, kan du udforske PEAS tokens live-pris!

