peanie (PEANIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i peanie (PEANIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

peanie (PEANIE) Information do u hab smol peanie? Officiel hjemmeside: https://peanie.org Køb PEANIE nu!

peanie (PEANIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for peanie (PEANIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 503.83K $ 503.83K $ 503.83K Samlet udbud $ 992.10M $ 992.10M $ 992.10M Cirkulerende forsyning $ 992.10M $ 992.10M $ 992.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 503.83K $ 503.83K $ 503.83K Alle tiders Høj: $ 0.02478969 $ 0.02478969 $ 0.02478969 Alle tiders Lav: $ 0.00007251 $ 0.00007251 $ 0.00007251 Nuværende pris: $ 0.00050841 $ 0.00050841 $ 0.00050841 Få mere at vide om peanie (PEANIE) pris

peanie (PEANIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for peanie (PEANIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEANIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEANIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEANIE's tokenomics, kan du udforske PEANIE tokens live-pris!

PEANIE Prisprediktion Vil du vide, hvor PEANIE måske er på vej hen? Vores PEANIE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PEANIE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!