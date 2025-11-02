Peak Internet Male Performance (PIMP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000955 $ 0.00000955 $ 0.00000955 24H lav $ 0.00000987 $ 0.00000987 $ 0.00000987 24H høj 24H lav $ 0.00000955$ 0.00000955 $ 0.00000955 24H høj $ 0.00000987$ 0.00000987 $ 0.00000987 All Time High $ 0.00115542$ 0.00115542 $ 0.00115542 Laveste pris $ 0.0000094$ 0.0000094 $ 0.0000094 Prisændring (1H) +0.56% Prisændring (1D) -1.59% Prisændring (7D) -13.36% Prisændring (7D) -13.36%

Peak Internet Male Performance (PIMP) realtidsprisen er $0.00000961. I løbet af de sidste 24 timer har PIMP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000955 og et højdepunkt på $ 0.00000987, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PIMPs højeste pris nogensinde er $ 0.00115542, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000094.

Når det gælder kortsigtet performance, PIMP har ændret sig med +0.56% i løbet af den sidste time, -1.59% i løbet af 24 timer og -13.36% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Peak Internet Male Performance (PIMP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Cirkulationsforsyning 999.41M 999.41M 999.41M Samlet Udbud 999,405,475.400432 999,405,475.400432 999,405,475.400432

Den nuværende markedsværdi på Peak Internet Male Performance er $ 9.60K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PIMP er 999.41M, med et samlet udbud på 999405475.400432. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.60K.