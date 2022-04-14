Peachfolio (PCHF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Peachfolio (PCHF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Peachfolio (PCHF) Information peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned! Officiel hjemmeside: https://peachfolio.app/ Køb PCHF nu!

Peachfolio (PCHF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Peachfolio (PCHF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.43K $ 33.43K $ 33.43K Samlet udbud $ 950.07M $ 950.07M $ 950.07M Cirkulerende forsyning $ 184.27M $ 184.27M $ 184.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 172.37K $ 172.37K $ 172.37K Alle tiders Høj: $ 0.00744057 $ 0.00744057 $ 0.00744057 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018143 $ 0.00018143 $ 0.00018143 Få mere at vide om Peachfolio (PCHF) pris

Peachfolio (PCHF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Peachfolio (PCHF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PCHF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PCHF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PCHF's tokenomics, kan du udforske PCHF tokens live-pris!

