pBTC35A (PBTC35A) Tokenomics

pBTC35A (PBTC35A) Information The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes. Officiel hjemmeside: https://mars.poolin.fi/ Køb PBTC35A nu!

pBTC35A (PBTC35A) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for pBTC35A (PBTC35A), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 162.25K $ 162.25K $ 162.25K Samlet udbud $ 214.60K $ 214.60K $ 214.60K Cirkulerende forsyning $ 214.60K $ 214.60K $ 214.60K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 162.25K $ 162.25K $ 162.25K Alle tiders Høj: $ 216.53 $ 216.53 $ 216.53 Alle tiders Lav: $ 0.478614 $ 0.478614 $ 0.478614 Nuværende pris: $ 0.755871 $ 0.755871 $ 0.755871 Få mere at vide om pBTC35A (PBTC35A) pris

pBTC35A (PBTC35A) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for pBTC35A (PBTC35A) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PBTC35A tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PBTC35A tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PBTC35A's tokenomics, kan du udforske PBTC35A tokens live-pris!

