PayPal USD (PYUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i PayPal USD (PYUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

PayPal USD (PYUSD) Information PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company. Officiel hjemmeside: https://www.paypal.com/us/digital-wallet/manage-money/crypto/pyusd Køb PYUSD nu!

PayPal USD (PYUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PayPal USD (PYUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.18B Samlet udbud $ 1.18B Cirkulerende forsyning $ 1.18B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.18B Alle tiders Høj: $ 1.021 Alle tiders Lav: $ 0.959426 Nuværende pris: $ 0.999788

PayPal USD (PYUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PayPal USD (PYUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PYUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PYUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PYUSD's tokenomics, kan du udforske PYUSD tokens live-pris!

