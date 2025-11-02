PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 24H lav $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 24H høj 24H lav $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 24H høj $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 All Time High $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 Laveste pris $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) +0.06% Prisændring (7D) +0.06%

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) realtidsprisen er $1.055. I løbet af de sidste 24 timer har PSTUSDC handlet mellem et lavpunkt på $ 1.055 og et højdepunkt på $ 1.056, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PSTUSDCs højeste pris nogensinde er $ 1.057, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.032.

Når det gælder kortsigtet performance, PSTUSDC har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og +0.06% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 86.42M$ 86.42M $ 86.42M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 86.42M$ 86.42M $ 86.42M Cirkulationsforsyning 81.89M 81.89M 81.89M Samlet Udbud 81,885,069.490844 81,885,069.490844 81,885,069.490844

Den nuværende markedsværdi på PayFi Strategy Token USDC er $ 86.42M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PSTUSDC er 81.89M, med et samlet udbud på 81885069.490844. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 86.42M.