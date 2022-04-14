PayAI Network (PAYAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i PayAI Network (PAYAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PayAI Network (PAYAI) Information PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana. Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely. The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents. This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability. Officiel hjemmeside: https://payai.network Køb PAYAI nu!

PayAI Network (PAYAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PayAI Network (PAYAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Alle tiders Høj: $ 0.00489524 $ 0.00489524 $ 0.00489524 Alle tiders Lav: $ 0.00027646 $ 0.00027646 $ 0.00027646 Nuværende pris: $ 0.00135324 $ 0.00135324 $ 0.00135324 Få mere at vide om PayAI Network (PAYAI) pris

PayAI Network (PAYAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PayAI Network (PAYAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAYAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAYAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAYAI's tokenomics, kan du udforske PAYAI tokens live-pris!

