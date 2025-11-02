Pay 2 Win (P2W) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00014918 Laveste pris $ 0.00004017 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +0.01%

Pay 2 Win (P2W) realtidsprisen er $0.00004109. I løbet af de sidste 24 timer har P2W handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. P2Ws højeste pris nogensinde er $ 0.00014918, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00004017.

Når det gælder kortsigtet performance, P2W har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +0.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pay 2 Win (P2W) Markedsinformation

Markedsværdi $ 36.98K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 36.98K Cirkulationsforsyning 900.00M Samlet Udbud 900,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Pay 2 Win er $ 36.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af P2W er 900.00M, med et samlet udbud på 900000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 36.98K.