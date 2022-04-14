Patriot (PATRIOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Patriot (PATRIOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Patriot (PATRIOT) Information Honoring a Legacy of Patriotism $PATRIOT is honoring Donald J. Trump with a bronze statue, commemorating the sacrifices he’s made to preserve the fabric of American society. Through God's intervention, he continues to fight for us all. Donald J. Trump's commitment to “America First” is emphasized by his policies that are centered around economic prosperity, preserving the constitution and enhanced security measures to ensure the safety of every citizen. Donald J. Trump is a defender of liberty. $PATRIOT’s statue of DJT is symbolic of a new movement sweeping the globe. We invite you to join $PATRIOT in highlighting DJT and his fight to preserve the traditional values that make America great. A Legacy of Patriotism Honored Donald J. Trump with a commemorative bronze statue for his sacrifices to preserve our society's fabric. Through God's intervention, he continues fighting for us all. Officiel hjemmeside: https://patriotoneth.org/ Køb PATRIOT nu!

Patriot (PATRIOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Patriot (PATRIOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Alle tiders Høj: $ 0.0083856 $ 0.0083856 $ 0.0083856 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00036125 $ 0.00036125 $ 0.00036125 Få mere at vide om Patriot (PATRIOT) pris

Patriot (PATRIOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Patriot (PATRIOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PATRIOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PATRIOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PATRIOT's tokenomics, kan du udforske PATRIOT tokens live-pris!

