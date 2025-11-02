UdvekslingDEX+
Den direkte PARSIQ pris i dag er 0.00463485 USD. Følg med i realtid PRQ til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PRQ prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte PARSIQ pris i dag er 0.00463485 USD. Følg med i realtid PRQ til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PRQ prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PRQ

PRQ Prisinfo

Hvad er PRQ

PRQ Officiel hjemmeside

PRQ Tokenomics

PRQ Prisprognose

PARSIQ Logo

PARSIQ Pris (PRQ)

Ikke noteret

1 PRQ til USD direkte pris:

+17.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
PARSIQ (PRQ) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:27:17 (UTC+8)

PARSIQ (PRQ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

-0.15%

+17.54%

-15.95%

-15.95%

PARSIQ (PRQ) realtidsprisen er $0.00463485. I løbet af de sidste 24 timer har PRQ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00394019 og et højdepunkt på $ 0.00465811, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PRQs højeste pris nogensinde er $ 2.62, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0018575.

Når det gælder kortsigtet performance, PRQ har ændret sig med -0.15% i løbet af den sidste time, +17.54% i løbet af 24 timer og -15.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PARSIQ (PRQ) Markedsinformation

--
Den nuværende markedsværdi på PARSIQ er $ 1.36M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PRQ er 292.76M, med et samlet udbud på 310256872.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.44M.

PARSIQ (PRQ) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af PARSIQ til USD $ +0.00069161.
I de sidste 30 dage var prisændringen af PARSIQ til USD $ -0.0022291556.
I de sidste 60 dage var prisændringen af PARSIQ til USD $ -0.0031275374.
I de sidste 90 dage var prisændringen af PARSIQ til USD $ -0.03047794067902337.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00069161+17.54%
30 dage$ -0.0022291556-48.09%
60 dage$ -0.0031275374-67.47%
90 dage$ -0.03047794067902337-86.80%

Hvad er PARSIQ (PRQ)

PARSIQ is the team behind Reactive Network, the first parallelized interoperability execution layer, utilizing a new form of smart contract called Reactive Smart Contracts. Reactive Network redefines blockchain infrastructure with its innovative data-driven execution layer for Reactive Smart Contracts, enabling event-driven automation and real-time, cross-chain workflows. Built to address the challenges of scalability, interoperability, and automation, Reactive Network provides a robust foundation for decentralized applications to move beyond the limitations of traditional systems.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

PARSIQ (PRQ) Ressource

Officiel hjemmeside

PARSIQ Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PARSIQ (PRQ) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PARSIQ (PRQ) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PARSIQ.

Tjek PARSIQ prisprediktion nu!

PRQ til lokale valutaer

PARSIQ (PRQ) Tokenomics

At forstå tokenomics for PARSIQ (PRQ) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PRQ Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om PARSIQ (PRQ)

Hvor meget er PARSIQ (PRQ) værd i dag?
Den direkte PRQ pris i USD er 0.00463485 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PRQ til USD pris?
Den aktuelle pris på PRQtil USD er $ 0.00463485. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PARSIQ?
Markedsværdien for PRQ er $ 1.36M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PRQ?
Den cirkulerende forsyning af PRQ er 292.76M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PRQ?
PRQ opnåede en ATH-pris på 2.62 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PRQ?
PRQ så en ATL-pris på 0.0018575 USD.
Hvad er handelsvolumen for PRQ?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PRQ er -- USD.
Bliver PRQ højere i år?
PRQ kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PRQ prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
PARSIQ (PRQ) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

