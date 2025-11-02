PARSIQ (PRQ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00394019 $ 0.00394019 $ 0.00394019 24H lav $ 0.00465811 $ 0.00465811 $ 0.00465811 24H høj 24H lav $ 0.00394019$ 0.00394019 $ 0.00394019 24H høj $ 0.00465811$ 0.00465811 $ 0.00465811 All Time High $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Laveste pris $ 0.0018575$ 0.0018575 $ 0.0018575 Prisændring (1H) -0.15% Prisændring (1D) +17.54% Prisændring (7D) -15.95% Prisændring (7D) -15.95%

PARSIQ (PRQ) realtidsprisen er $0.00463485. I løbet af de sidste 24 timer har PRQ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00394019 og et højdepunkt på $ 0.00465811, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PRQs højeste pris nogensinde er $ 2.62, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0018575.

Når det gælder kortsigtet performance, PRQ har ændret sig med -0.15% i løbet af den sidste time, +17.54% i løbet af 24 timer og -15.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PARSIQ (PRQ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Cirkulationsforsyning 292.76M 292.76M 292.76M Samlet Udbud 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

Den nuværende markedsværdi på PARSIQ er $ 1.36M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PRQ er 292.76M, med et samlet udbud på 310256872.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.44M.