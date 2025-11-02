UdvekslingDEX+
Den direkte Pareto Staked USP pris i dag er 1.046 USD. Følg med i realtid SUSP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SUSP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

$1.046
$1.046
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
Pareto Staked USP (SUSP) Live prisdiagram
Pareto Staked USP (SUSP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.045
$ 1.045$ 1.045
24H lav
$ 1.046
$ 1.046$ 1.046
24H høj

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

--

+0.02%

+0.13%

+0.13%

Pareto Staked USP (SUSP) realtidsprisen er $1.046. I løbet af de sidste 24 timer har SUSP handlet mellem et lavpunkt på $ 1.045 og et højdepunkt på $ 1.046, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SUSPs højeste pris nogensinde er $ 1.046, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.012.

Når det gælder kortsigtet performance, SUSP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og +0.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pareto Staked USP (SUSP) Markedsinformation

$ 6.69M
$ 6.69M$ 6.69M

--
----

$ 6.69M
$ 6.69M$ 6.69M

6.40M
6.40M 6.40M

6,397,319.721225398
6,397,319.721225398 6,397,319.721225398

Den nuværende markedsværdi på Pareto Staked USP er $ 6.69M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SUSP er 6.40M, med et samlet udbud på 6397319.721225398. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.69M.

Pareto Staked USP (SUSP) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Pareto Staked USP til USD $ +0.00019629.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Pareto Staked USP til USD $ +0.0067251524.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Pareto Staked USP til USD $ +0.0138506090.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Pareto Staked USP til USD $ +0.0215653097120194.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00019629+0.02%
30 dage$ +0.0067251524+0.64%
60 dage$ +0.0138506090+1.32%
90 dage$ +0.0215653097120194+2.11%

Hvad er Pareto Staked USP (SUSP)

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Pareto Staked USP (SUSP) Ressource

Officiel hjemmeside

Pareto Staked USP Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Pareto Staked USP (SUSP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Pareto Staked USP (SUSP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Pareto Staked USP.

Tjek Pareto Staked USP prisprediktion nu!

SUSP til lokale valutaer

Pareto Staked USP (SUSP) Tokenomics

At forstå tokenomics for Pareto Staked USP (SUSP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SUSP Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Pareto Staked USP (SUSP)

Hvor meget er Pareto Staked USP (SUSP) værd i dag?
Den direkte SUSP pris i USD er 1.046 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SUSP til USD pris?
Den aktuelle pris på SUSPtil USD er $ 1.046. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Pareto Staked USP?
Markedsværdien for SUSP er $ 6.69M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SUSP?
Den cirkulerende forsyning af SUSP er 6.40M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SUSP?
SUSP opnåede en ATH-pris på 1.046 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SUSP?
SUSP så en ATL-pris på 1.012 USD.
Hvad er handelsvolumen for SUSP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SUSP er -- USD.
Bliver SUSP højere i år?
SUSP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SUSP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Pareto Staked USP (SUSP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

