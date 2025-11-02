Pareto Staked USP (SUSP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 24H lav $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 24H høj 24H lav $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 24H høj $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 All Time High $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Laveste pris $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) +0.13% Prisændring (7D) +0.13%

Pareto Staked USP (SUSP) realtidsprisen er $1.046. I løbet af de sidste 24 timer har SUSP handlet mellem et lavpunkt på $ 1.045 og et højdepunkt på $ 1.046, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SUSPs højeste pris nogensinde er $ 1.046, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.012.

Når det gælder kortsigtet performance, SUSP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og +0.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pareto Staked USP (SUSP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M Cirkulationsforsyning 6.40M 6.40M 6.40M Samlet Udbud 6,397,319.721225398 6,397,319.721225398 6,397,319.721225398

Den nuværende markedsværdi på Pareto Staked USP er $ 6.69M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SUSP er 6.40M, med et samlet udbud på 6397319.721225398. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.69M.