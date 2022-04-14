Parasol Finance (PSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Parasol Finance (PSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Parasol Finance (PSOL) Information Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike. The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole. Officiel hjemmeside: https://parasol.finance Køb PSOL nu!

Parasol Finance (PSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Parasol Finance (PSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.22K $ 23.22K $ 23.22K Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 86.94K $ 86.94K $ 86.94K Alle tiders Høj: $ 0.19304 $ 0.19304 $ 0.19304 Alle tiders Lav: $ 0.00401139 $ 0.00401139 $ 0.00401139 Nuværende pris: $ 0.00414009 $ 0.00414009 $ 0.00414009 Få mere at vide om Parasol Finance (PSOL) pris

Parasol Finance (PSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Parasol Finance (PSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PSOL's tokenomics, kan du udforske PSOL tokens live-pris!

PSOL Prisprediktion Vil du vide, hvor PSOL måske er på vej hen? Vores PSOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PSOL Tokens prisprediktion nu!

