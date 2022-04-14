ParagonsDAO (PDT) Tokenomics Få vigtig indsigt i ParagonsDAO (PDT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ParagonsDAO (PDT) Information We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today! Officiel hjemmeside: https://paragonsdao.com/ Køb PDT nu!

ParagonsDAO (PDT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ParagonsDAO (PDT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Samlet udbud $ 143.23M $ 143.23M $ 143.23M Cirkulerende forsyning $ 124.20M $ 124.20M $ 124.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.08M $ 4.08M $ 4.08M Alle tiders Høj: $ 0.937515 $ 0.937515 $ 0.937515 Alle tiders Lav: $ 0.02082738 $ 0.02082738 $ 0.02082738 Nuværende pris: $ 0.02849597 $ 0.02849597 $ 0.02849597 Få mere at vide om ParagonsDAO (PDT) pris

ParagonsDAO (PDT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ParagonsDAO (PDT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PDT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PDT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PDT's tokenomics, kan du udforske PDT tokens live-pris!

