UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Paragon Tweaks pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid PRGN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PRGN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Paragon Tweaks pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid PRGN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PRGN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PRGN

PRGN Prisinfo

Hvad er PRGN

PRGN Officiel hjemmeside

PRGN Tokenomics

PRGN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Paragon Tweaks Logo

Paragon Tweaks Pris (PRGN)

Ikke noteret

1 PRGN til USD direkte pris:

$0.00061857
$0.00061857$0.00061857
+22.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Paragon Tweaks (PRGN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:26:53 (UTC+8)

Paragon Tweaks (PRGN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00183169
$ 0.00183169$ 0.00183169

$ 0
$ 0$ 0

+6.01%

+22.42%

+31.34%

+31.34%

Paragon Tweaks (PRGN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PRGN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PRGNs højeste pris nogensinde er $ 0.00183169, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PRGN har ændret sig med +6.01% i løbet af den sidste time, +22.42% i løbet af 24 timer og +31.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Paragon Tweaks (PRGN) Markedsinformation

$ 598.15K
$ 598.15K$ 598.15K

--
----

$ 598.15K
$ 598.15K$ 598.15K

967.07M
967.07M 967.07M

967,074,544.7318103
967,074,544.7318103 967,074,544.7318103

Den nuværende markedsværdi på Paragon Tweaks er $ 598.15K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PRGN er 967.07M, med et samlet udbud på 967074544.7318103. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 598.15K.

Paragon Tweaks (PRGN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Paragon Tweaks til USD $ +0.00011328.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Paragon Tweaks til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Paragon Tweaks til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Paragon Tweaks til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00011328+22.42%
30 dage$ 0-17.20%
60 dage$ 0-23.70%
90 dage$ 0--

Hvad er Paragon Tweaks (PRGN)

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Paragon Tweaks (PRGN) Ressource

Officiel hjemmeside

Paragon Tweaks Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Paragon Tweaks (PRGN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Paragon Tweaks (PRGN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Paragon Tweaks.

Tjek Paragon Tweaks prisprediktion nu!

PRGN til lokale valutaer

Paragon Tweaks (PRGN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Paragon Tweaks (PRGN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PRGN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Paragon Tweaks (PRGN)

Hvor meget er Paragon Tweaks (PRGN) værd i dag?
Den direkte PRGN pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PRGN til USD pris?
Den aktuelle pris på PRGNtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Paragon Tweaks?
Markedsværdien for PRGN er $ 598.15K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PRGN?
Den cirkulerende forsyning af PRGN er 967.07M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PRGN?
PRGN opnåede en ATH-pris på 0.00183169 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PRGN?
PRGN så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for PRGN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PRGN er -- USD.
Bliver PRGN højere i år?
PRGN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PRGN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:26:53 (UTC+8)

Paragon Tweaks (PRGN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,032.48
$110,032.48$110,032.48

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,867.86
$3,867.86$3,867.86

-0.71%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02846
$0.02846$0.02846

-5.29%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-0.43%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,032.48
$110,032.48$110,032.48

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,867.86
$3,867.86$3,867.86

-0.71%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-0.43%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.53
$71.53$71.53

+0.87%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.804
$19.804$19.804

+3.65%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07305
$0.07305$0.07305

+46.10%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0041989
$0.0041989$0.0041989

+105.85%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005423
$0.00005423$0.00005423

+84.33%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000275
$0.000275$0.000275

+60.81%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%