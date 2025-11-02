Paragon Tweaks (PRGN) Prisoplysninger (USD)

Paragon Tweaks (PRGN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PRGN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PRGNs højeste pris nogensinde er $ 0.00183169, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PRGN har ændret sig med +6.01% i løbet af den sidste time, +22.42% i løbet af 24 timer og +31.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Paragon Tweaks (PRGN) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Paragon Tweaks er $ 598.15K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PRGN er 967.07M, med et samlet udbud på 967074544.7318103. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 598.15K.