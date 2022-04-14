Paragen (RGEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Paragen (RGEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Paragen (RGEN) Information Paragen is a chain-agnostic game and metaverse curator, Incubator and launchpad connecting the greater mass with Advanced projects built on the binance smart chain network. Paragen creates a platform that allows gamers, traders, and investors to access the metaverse and game projects launched in the blockchain market. The utility of digital assets and the value of scarcity are the common elements between gaming and crypto. Paragen is pioneering a framework for crypto games to advance their project delivery via a revolutionary Launchpad. Paragen follows an 8 tier guaranteed allocation system with low entry barriers to ensure all users are able to participate. Officiel hjemmeside: https://paragen.io

Paragen (RGEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Paragen (RGEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.52K $ 20.52K $ 20.52K Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 101.25M $ 101.25M $ 101.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.54K $ 40.54K $ 40.54K Alle tiders Høj: $ 0.391277 $ 0.391277 $ 0.391277 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020268 $ 0.00020268 $ 0.00020268 Få mere at vide om Paragen (RGEN) pris

Paragen (RGEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Paragen (RGEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RGEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RGEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RGEN's tokenomics, kan du udforske RGEN tokens live-pris!

