Paragen (RGEN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Paragen (RGEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Paragen (RGEN) Information

Paragen is a chain-agnostic game and metaverse curator, Incubator and launchpad connecting the greater mass with Advanced projects built on the binance smart chain network. Paragen creates a platform that allows gamers, traders, and investors to access the metaverse and game projects launched in the blockchain market. The utility of digital assets and the value of scarcity are the common elements between gaming and crypto. Paragen is pioneering a framework for crypto games to advance their project delivery via a revolutionary Launchpad. Paragen follows an 8 tier guaranteed allocation system with low entry barriers to ensure all users are able to participate.

Officiel hjemmeside:
https://paragen.io

Paragen (RGEN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Paragen (RGEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 20.52K
$ 20.52K
Samlet udbud
$ 200.00M
$ 200.00M
Cirkulerende forsyning
$ 101.25M
$ 101.25M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 40.54K
$ 40.54K
Alle tiders Høj:
$ 0.391277
$ 0.391277
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00020268
$ 0.00020268

Paragen (RGEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Paragen (RGEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal RGEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange RGEN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår RGEN's tokenomics, kan du udforske RGEN tokens live-pris!

RGEN Prisprediktion

Vil du vide, hvor RGEN måske er på vej hen? Vores RGEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.