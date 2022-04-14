Parachute (PAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Parachute (PAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Parachute (PAR) Information Parachute is the community behind PAR. PAR is the governance token of Parachute. Officiel hjemmeside: https://www.parachutetoken.com/ Køb PAR nu!

Parachute (PAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Parachute (PAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 123.07K $ 123.07K $ 123.07K Samlet udbud $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Cirkulerende forsyning $ 620.94M $ 620.94M $ 620.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 198.13K $ 198.13K $ 198.13K Alle tiders Høj: $ 0.03307398 $ 0.03307398 $ 0.03307398 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001982 $ 0.0001982 $ 0.0001982 Få mere at vide om Parachute (PAR) pris

Parachute (PAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Parachute (PAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAR's tokenomics, kan du udforske PAR tokens live-pris!

