Parabolic (PARAX) Information PARAX is a meme coin supported by Parabolic Finance, a powerful DeFi platform leveraging AI-driven strategies to optimize crypto investments. Parabolic supports the adoption of $PARAX through two key community-focused initiatives. First, it adds liquidity to the PARAX/SOL trading pair using a portion of the profits generated by its AI Trading Bots. This strengthens the token’s ecosystem and increases its usability. Second, it incentivizes holding $PARAX by offering discounts on the performance fees of its Trading Bots to token holders. This not only encourages long-term holding but also aligns community growth with platform success. Parabolic.fi simplifies the investment process, making it easier for users to benefit from complex trading strategies without needing advanced expertise. Personally, it has helped grow my crypto portfolio significantly by removing the guesswork and emotion from trading, thanks to its automated and intelligent systems. It’s a unique blend of utility, rewards, and innovation in the DeFi space. Officiel hjemmeside: https://www.parabolic.fi/ Køb PARAX nu!

Parabolic (PARAX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Parabolic (PARAX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Alle tiders Høj: $ 0.02469466 $ 0.02469466 $ 0.02469466 Alle tiders Lav: $ 0.00255878 $ 0.00255878 $ 0.00255878 Nuværende pris: $ 0.0034501 $ 0.0034501 $ 0.0034501 Få mere at vide om Parabolic (PARAX) pris

Parabolic (PARAX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Parabolic (PARAX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PARAX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PARAX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PARAX's tokenomics, kan du udforske PARAX tokens live-pris!

