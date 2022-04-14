Parabol USD (PARAUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Parabol USD (PARAUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Parabol USD (PARAUSD) Information paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets. Officiel hjemmeside: https://www.parabol.fi Hvidbog: https://docs.parabol.fi Køb PARAUSD nu!

Parabol USD (PARAUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Parabol USD (PARAUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 255.65K $ 255.65K $ 255.65K Samlet udbud $ 255.14K $ 255.14K $ 255.14K Cirkulerende forsyning $ 255.14K $ 255.14K $ 255.14K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 255.65K $ 255.65K $ 255.65K Alle tiders Høj: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Alle tiders Lav: $ 0.981726 $ 0.981726 $ 0.981726 Nuværende pris: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Få mere at vide om Parabol USD (PARAUSD) pris

Parabol USD (PARAUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Parabol USD (PARAUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PARAUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PARAUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PARAUSD's tokenomics, kan du udforske PARAUSD tokens live-pris!

