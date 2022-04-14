Para (PARA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Para (PARA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Para (PARA) Information PARA is a community driven token, built on the Ethereum blockchain, that aims to change the crypto space with real world utilities including an NFT Marketplace and a Launchpad that vets new projects to help everyone enter the crypto space safely. At the heart of the Para EcoSystem, a portion of every transaction supports veterans around the world through our partnerships with nonprofit organizations such as Convoy of Hope and Xtreme Couture GI Foundation. Officiel hjemmeside: https://para.global/ Køb PARA nu!

Para (PARA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Para (PARA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 321.89K $ 321.89K $ 321.89K Samlet udbud $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Cirkulerende forsyning $ 36.19B $ 36.19B $ 36.19B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 444.69K $ 444.69K $ 444.69K Alle tiders Høj: $ 0.00201605 $ 0.00201605 $ 0.00201605 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Para (PARA) pris

Para (PARA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Para (PARA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PARA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PARA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PARA's tokenomics, kan du udforske PARA tokens live-pris!

PARA Prisprediktion Vil du vide, hvor PARA måske er på vej hen? Vores PARA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

