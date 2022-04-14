Paperclip AI (PAPERCLIPS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Paperclip AI (PAPERCLIPS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Paperclip AI (PAPERCLIPS) Information @Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156 Officiel hjemmeside: https://paperclipfactory.org/ Hvidbog: https://paperclip-ai.gitbook.io/paperclipai Køb PAPERCLIPS nu!

Paperclip AI (PAPERCLIPS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Paperclip AI (PAPERCLIPS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.26K Samlet udbud $ 952.05M Cirkulerende forsyning $ 849.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.77K Alle tiders Høj: $ 0.0065141 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Paperclip AI (PAPERCLIPS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Paperclip AI (PAPERCLIPS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAPERCLIPS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAPERCLIPS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAPERCLIPS's tokenomics, kan du udforske PAPERCLIPS tokens live-pris!

