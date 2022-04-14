Pandemic Diamond (PMD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pandemic Diamond (PMD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pandemic Diamond (PMD) Information Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more. Officiel hjemmeside: https://pandemic-games.org/ Hvidbog: https://pandemic-games.org/whitepaper.html Køb PMD nu!

Pandemic Diamond (PMD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pandemic Diamond (PMD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.51K $ 32.51K $ 32.51K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 106.18M $ 106.18M $ 106.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 306.19K $ 306.19K $ 306.19K Alle tiders Høj: $ 0.00187404 $ 0.00187404 $ 0.00187404 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00030619 $ 0.00030619 $ 0.00030619 Få mere at vide om Pandemic Diamond (PMD) pris

Pandemic Diamond (PMD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pandemic Diamond (PMD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PMD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PMD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PMD's tokenomics, kan du udforske PMD tokens live-pris!

PMD Prisprediktion Vil du vide, hvor PMD måske er på vej hen? Vores PMD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PMD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!