PandaFi (PFI) Information PandaFi is a community token! We are getting stronger with every new holder. Launched in the Typical Investor community, the main goal of the token is to introduce a friendly panda to the cryptocurrency world. What makes PandaFi unique is our focus on creating a vibrant and engaging community through humour and shared experiences. Our token is more than just a trading opportunity; it's about creating a positive and inclusive environment where members can socialise and have fun. We harness the power of memes and community-driven initiatives to foster a sense of belonging and excitement among our users. In addition to being a fun and accessible token, PandaFi also aims to become a symbol of unity and collaboration in the crypto space. As our community grows, we plan to organise various events, giveaways and collaborative projects that reflect the spirit of our mascot, the panda. These events will help strengthen ties in our community and promote the project in a playful and fun way. Ultimately, PandaFi aims to make the world of cryptocurrencies more accessible and enjoyable for everyone, step by step, with the help of a friendly panda. Officiel hjemmeside: https://pandafi.fun/ Køb PFI nu!

PandaFi (PFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PandaFi (PFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K Alle tiders Høj: $ 0.00106951 $ 0.00106951 $ 0.00106951 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PandaFi (PFI) pris

PandaFi (PFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PandaFi (PFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PFI's tokenomics, kan du udforske PFI tokens live-pris!

PFI Prisprediktion Vil du vide, hvor PFI måske er på vej hen? Vores PFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

