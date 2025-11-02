UdvekslingDEX+
Den direkte Pancake Bunny pris i dag er 0.03403831 USD. Følg med i realtid BUNNY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BUNNY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BUNNY

BUNNY Prisinfo

Hvad er BUNNY

BUNNY Officiel hjemmeside

BUNNY Tokenomics

BUNNY Prisprognose

Pancake Bunny Logo

Pancake Bunny Pris (BUNNY)

Ikke noteret

1 BUNNY til USD direkte pris:

$0.03404166
+0.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
Pancake Bunny (BUNNY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:16:05 (UTC+8)

Pancake Bunny (BUNNY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.03378416
24H lav
$ 0.03431864
24H høj

$ 0.03378416
$ 0.03431864
$ 512.75
$ 0.03211505
+0.20%

+0.35%

-4.33%

-4.33%

Pancake Bunny (BUNNY) realtidsprisen er $0.03403831. I løbet af de sidste 24 timer har BUNNY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03378416 og et højdepunkt på $ 0.03431864, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BUNNYs højeste pris nogensinde er $ 512.75, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.03211505.

Når det gælder kortsigtet performance, BUNNY har ændret sig med +0.20% i løbet af den sidste time, +0.35% i løbet af 24 timer og -4.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pancake Bunny (BUNNY) Markedsinformation

$ 17.37K
--
$ 519.91K
510.23K
15,274,247.51454069
Den nuværende markedsværdi på Pancake Bunny er $ 17.37K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BUNNY er 510.23K, med et samlet udbud på 15274247.51454069. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 519.91K.

Pancake Bunny (BUNNY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Pancake Bunny til USD $ +0.00011978.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Pancake Bunny til USD $ -0.0030379361.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Pancake Bunny til USD $ -0.0074573205.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Pancake Bunny til USD $ -0.022251176033125676.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00011978+0.35%
30 dage$ -0.0030379361-8.92%
60 dage$ -0.0074573205-21.90%
90 dage$ -0.022251176033125676-39.52%

Hvad er Pancake Bunny (BUNNY)

Compound Yields on Binance Smart Chain with Bunny. Bunny is continuously striving to create innovative new Yield Optimization Strategies.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Pancake Bunny (BUNNY) Ressource

Officiel hjemmeside

Pancake Bunny Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Pancake Bunny (BUNNY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Pancake Bunny (BUNNY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Pancake Bunny.

Tjek Pancake Bunny prisprediktion nu!

BUNNY til lokale valutaer

Pancake Bunny (BUNNY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Pancake Bunny (BUNNY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BUNNY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Pancake Bunny (BUNNY)

Hvor meget er Pancake Bunny (BUNNY) værd i dag?
Den direkte BUNNY pris i USD er 0.03403831 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BUNNY til USD pris?
Den aktuelle pris på BUNNYtil USD er $ 0.03403831. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Pancake Bunny?
Markedsværdien for BUNNY er $ 17.37K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BUNNY?
Den cirkulerende forsyning af BUNNY er 510.23K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BUNNY?
BUNNY opnåede en ATH-pris på 512.75 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BUNNY?
BUNNY så en ATL-pris på 0.03211505 USD.
Hvad er handelsvolumen for BUNNY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BUNNY er -- USD.
Bliver BUNNY højere i år?
BUNNY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BUNNY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Pancake Bunny (BUNNY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

