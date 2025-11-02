Pancake Bunny (BUNNY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.03378416 $ 0.03378416 $ 0.03378416 24H lav $ 0.03431864 $ 0.03431864 $ 0.03431864 24H høj 24H lav $ 0.03378416$ 0.03378416 $ 0.03378416 24H høj $ 0.03431864$ 0.03431864 $ 0.03431864 All Time High $ 512.75$ 512.75 $ 512.75 Laveste pris $ 0.03211505$ 0.03211505 $ 0.03211505 Prisændring (1H) +0.20% Prisændring (1D) +0.35% Prisændring (7D) -4.33% Prisændring (7D) -4.33%

Pancake Bunny (BUNNY) realtidsprisen er $0.03403831. I løbet af de sidste 24 timer har BUNNY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03378416 og et højdepunkt på $ 0.03431864, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BUNNYs højeste pris nogensinde er $ 512.75, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.03211505.

Når det gælder kortsigtet performance, BUNNY har ændret sig med +0.20% i løbet af den sidste time, +0.35% i løbet af 24 timer og -4.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pancake Bunny (BUNNY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 17.37K$ 17.37K $ 17.37K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 519.91K$ 519.91K $ 519.91K Cirkulationsforsyning 510.23K 510.23K 510.23K Samlet Udbud 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069

Den nuværende markedsværdi på Pancake Bunny er $ 17.37K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BUNNY er 510.23K, med et samlet udbud på 15274247.51454069. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 519.91K.