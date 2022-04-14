Panana ($PANANA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Panana ($PANANA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Panana ($PANANA) Information A memecoin based on the bomefers NFT collection. We have amazing art by a pioneer in the glitch art space and cool utility with trait swapping for NFTs along with topical trait drops year-round. We are building out gacha mechanics for users to be able to get even more cool goodies within the ecosystem as well as trait swapping with permanent repercussions for supply, creating game theory around rarity and collection. Officiel hjemmeside: https://bomefers.com/ Køb $PANANA nu!

Panana ($PANANA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Panana ($PANANA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Samlet udbud $ 412.82B $ 412.82B $ 412.82B Cirkulerende forsyning $ 402.80B $ 402.80B $ 402.80B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Alle tiders Høj: $ 0.00000965 $ 0.00000965 $ 0.00000965 Alle tiders Lav: $ 0.00000151 $ 0.00000151 $ 0.00000151 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Panana ($PANANA) pris

Panana ($PANANA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Panana ($PANANA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $PANANA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $PANANA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $PANANA's tokenomics, kan du udforske $PANANA tokens live-pris!

$PANANA Prisprediktion Vil du vide, hvor $PANANA måske er på vej hen? Vores $PANANA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $PANANA Tokens prisprediktion nu!

