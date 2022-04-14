PAMP (PAMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i PAMP (PAMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PAMP (PAMP) Information PAMP is a Meme coin built on the Solana Blockchain, launched on PumpFun and driven by it's growing community. Its slogan is 'DON'T MISS THE PAMP', which can have many different interpretations. The project has developed a unique collection of green candlestick cartoon characters, representing different emotions the community can relate to. Character development is endless and helps the project stay relevant, being able to jump onto new trends as they come. Officiel hjemmeside: https://www.pamponsolana.com/ Køb PAMP nu!

PAMP (PAMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PAMP (PAMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.48K $ 6.48K $ 6.48K Samlet udbud $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Cirkulerende forsyning $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.48K $ 6.48K $ 6.48K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PAMP (PAMP) pris

PAMP (PAMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PAMP (PAMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAMP's tokenomics, kan du udforske PAMP tokens live-pris!

PAMP Prisprediktion Vil du vide, hvor PAMP måske er på vej hen? Vores PAMP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PAMP Tokens prisprediktion nu!

