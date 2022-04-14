Pallapay (PALLA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pallapay (PALLA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pallapay (PALLA) Information Pallapay Token (PALLA) - the native token of Chain - will power all of our products and offer rich token utility different use cases . Pallapay is the only payments solution in UAE which allows businesses to accept, process and disburse CRYPTO payments with its product suite one of the leading payment service providers in the Gulf and Middle East region and registered as a Payment Service Provider in UAE. Officiel hjemmeside: https://www.pallapay.com/ Køb PALLA nu!

Pallapay (PALLA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pallapay (PALLA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.88M $ 6.88M $ 6.88M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 759.02M $ 759.02M $ 759.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.12M $ 18.12M $ 18.12M Alle tiders Høj: $ 0.094144 $ 0.094144 $ 0.094144 Alle tiders Lav: $ 0.00825821 $ 0.00825821 $ 0.00825821 Nuværende pris: $ 0.00906182 $ 0.00906182 $ 0.00906182 Få mere at vide om Pallapay (PALLA) pris

Pallapay (PALLA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pallapay (PALLA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PALLA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PALLA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PALLA's tokenomics, kan du udforske PALLA tokens live-pris!

PALLA Prisprediktion Vil du vide, hvor PALLA måske er på vej hen? Vores PALLA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PALLA Tokens prisprediktion nu!

