Paintswap (BRUSH) Information BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics. Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH. Officiel hjemmeside: https://paintswap.io Hvidbog: https://docs.paintswap.finance/ Køb BRUSH nu!

Paintswap (BRUSH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Paintswap (BRUSH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.24M $ 6.24M $ 6.24M Samlet udbud $ 409.82M $ 409.82M $ 409.82M Cirkulerende forsyning $ 409.82M $ 409.82M $ 409.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.24M $ 6.24M $ 6.24M Alle tiders Høj: $ 0.249255 $ 0.249255 $ 0.249255 Alle tiders Lav: $ 0.0051472 $ 0.0051472 $ 0.0051472 Nuværende pris: $ 0.01518659 $ 0.01518659 $ 0.01518659 Få mere at vide om Paintswap (BRUSH) pris

Paintswap (BRUSH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Paintswap (BRUSH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRUSH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRUSH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRUSH's tokenomics, kan du udforske BRUSH tokens live-pris!

