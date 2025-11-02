UdvekslingDEX+
Den direkte Paimon Stripe SPV Token pris i dag er 45.13 USD. Følg med i realtid STRP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk STRP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om STRP

STRP Prisinfo

Hvad er STRP

STRP Officiel hjemmeside

STRP Tokenomics

STRP Prisprognose

Paimon Stripe SPV Token Logo

Paimon Stripe SPV Token Pris (STRP)

Ikke noteret

1 STRP til USD direkte pris:

$45.13
$45.13
0.00%1D
USD
Paimon Stripe SPV Token (STRP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:26:39 (UTC+8)

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

0.00%

0.00%

Paimon Stripe SPV Token (STRP) realtidsprisen er $45.13. I løbet af de sidste 24 timer har STRP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STRPs højeste pris nogensinde er $ 45.55, mens den laveste pris nogensinde er $ 44.89.

Når det gælder kortsigtet performance, STRP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Paimon Stripe SPV Token er $ 1.00M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STRP er 22.22K, med et samlet udbud på 22222.2222222222. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.00M.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Paimon Stripe SPV Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Paimon Stripe SPV Token til USD $ -0.2054362730.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Paimon Stripe SPV Token til USD $ +0.0561913630.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Paimon Stripe SPV Token til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.2054362730-0.45%
60 dage$ +0.0561913630+0.12%
90 dage$ 0--

Hvad er Paimon Stripe SPV Token (STRP)

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Ressource

Officiel hjemmeside

Paimon Stripe SPV Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Paimon Stripe SPV Token (STRP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Paimon Stripe SPV Token (STRP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Paimon Stripe SPV Token.

Tjek Paimon Stripe SPV Token prisprediktion nu!

STRP til lokale valutaer

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Tokenomics

At forstå tokenomics for Paimon Stripe SPV Token (STRP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om STRP Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Hvor meget er Paimon Stripe SPV Token (STRP) værd i dag?
Den direkte STRP pris i USD er 45.13 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle STRP til USD pris?
Den aktuelle pris på STRPtil USD er $ 45.13. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Paimon Stripe SPV Token?
Markedsværdien for STRP er $ 1.00M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af STRP?
Den cirkulerende forsyning af STRP er 22.22K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på STRP?
STRP opnåede en ATH-pris på 45.55 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på STRP?
STRP så en ATL-pris på 44.89 USD.
Hvad er handelsvolumen for STRP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for STRP er -- USD.
Bliver STRP højere i år?
STRP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se STRP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Paimon Stripe SPV Token (STRP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

