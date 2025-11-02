Paimon Stripe SPV Token (STRP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 45.55$ 45.55 $ 45.55 Laveste pris $ 44.89$ 44.89 $ 44.89 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Paimon Stripe SPV Token (STRP) realtidsprisen er $45.13. I løbet af de sidste 24 timer har STRP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STRPs højeste pris nogensinde er $ 45.55, mens den laveste pris nogensinde er $ 44.89.

Når det gælder kortsigtet performance, STRP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Cirkulationsforsyning 22.22K 22.22K 22.22K Samlet Udbud 22,222.2222222222 22,222.2222222222 22,222.2222222222

Den nuværende markedsværdi på Paimon Stripe SPV Token er $ 1.00M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STRP er 22.22K, med et samlet udbud på 22222.2222222222. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.00M.