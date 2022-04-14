Padre (PADRE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Padre (PADRE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Padre (PADRE) Information All-in-one ERC-20 trading platform for users of all experience levels (both CEX traders looking to venture into DEX trading and newcomers). Our app makes DEX trading accessible to everyone by offering an intuitive, CEX-like and user-friendly interface that makes the transition from CEX seamless. We prioritize reliability, simplicity, and ease of use. Padre features: live portfolio tracking and insights

truly self-custodial solutions

full pending transactions support

mobile support (PWA)

dev transactions tracking

trending with live mempool insights

fast and intuitive spot trading and limit order management PADRE token - native token for Padre application, utilities: reducing in-app fees, access to token-gated features, holder rewards Officiel hjemmeside: https://padre.gg Hvidbog: https://intro.padre.gg Køb PADRE nu!

Padre (PADRE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Padre (PADRE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 37.50M $ 37.50M $ 37.50M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Alle tiders Høj: $ 0.314927 $ 0.314927 $ 0.314927 Alle tiders Lav: $ 0.0075865 $ 0.0075865 $ 0.0075865 Nuværende pris: $ 0.075269 $ 0.075269 $ 0.075269 Få mere at vide om Padre (PADRE) pris

Padre (PADRE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Padre (PADRE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PADRE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PADRE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PADRE's tokenomics, kan du udforske PADRE tokens live-pris!

PADRE Prisprediktion Vil du vide, hvor PADRE måske er på vej hen? Vores PADRE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PADRE Tokens prisprediktion nu!

