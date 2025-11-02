Paddle Finance (PADD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00884559$ 0.00884559 $ 0.00884559 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.01% Prisændring (7D) +3.39% Prisændring (7D) +3.39%

Paddle Finance (PADD) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PADD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PADDs højeste pris nogensinde er $ 0.00884559, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PADD har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.01% i løbet af 24 timer og +3.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Paddle Finance (PADD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 73.27K$ 73.27K $ 73.27K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 593.31K$ 593.31K $ 593.31K Cirkulationsforsyning 123.50M 123.50M 123.50M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Paddle Finance er $ 73.27K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PADD er 123.50M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 593.31K.