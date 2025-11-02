UdvekslingDEX+
Den direkte Paddle Finance pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid PADD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PADD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Paddle Finance Pris (PADD)

Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
Paddle Finance (PADD) Live prisdiagram
Paddle Finance (PADD) Prisoplysninger (USD)

Paddle Finance (PADD) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PADD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PADDs højeste pris nogensinde er $ 0.00884559, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PADD har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.01% i løbet af 24 timer og +3.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Paddle Finance (PADD) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Paddle Finance er $ 73.27K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PADD er 123.50M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 593.31K.

Paddle Finance (PADD) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Paddle Finance til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Paddle Finance til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Paddle Finance til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Paddle Finance til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.01%
30 dage$ 0-30.30%
60 dage$ 0-56.09%
90 dage$ 0--

Hvad er Paddle Finance (PADD)

Paddle Finance is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy, supporting NFTs, RWAs, meme coins, LP tokens. It supports P2P lending & borrowing, instant loans for RWA and NFTs, trustless OTC swaps, and zero-collateral rentals through new token standards. Our tech stack has been leveraged by Kanpai Pandas, where we introduced the first NFT trait marketplace, but also collaborating with Matchain to power Paris Saint-Germain’s fan base asset economy infrastructure. Now Paddle is building the NFT & RWA Derivative Market to ensure long tail assets could be freely integrated into DeFi lego.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Paddle Finance (PADD) Ressource

Paddle Finance Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Paddle Finance (PADD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Paddle Finance (PADD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Paddle Finance.

Tjek Paddle Finance prisprediktion nu!

PADD til lokale valutaer

Paddle Finance (PADD) Tokenomics

At forstå tokenomics for Paddle Finance (PADD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PADD Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Paddle Finance (PADD)

Hvor meget er Paddle Finance (PADD) værd i dag?
Den direkte PADD pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PADD til USD pris?
Den aktuelle pris på PADDtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Paddle Finance?
Markedsværdien for PADD er $ 73.27K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PADD?
Den cirkulerende forsyning af PADD er 123.50M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PADD?
PADD opnåede en ATH-pris på 0.00884559 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PADD?
PADD så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for PADD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PADD er -- USD.
Bliver PADD højere i år?
PADD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PADD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

