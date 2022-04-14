Paca AI (PACA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Paca AI (PACA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Paca AI (PACA) Information Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses. Officiel hjemmeside: https://www.alpacanetwork.ai/ Hvidbog: https://www.alpacanetwork.ai/whitepaper Køb PACA nu!

Paca AI (PACA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Paca AI (PACA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Samlet udbud $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Cirkulerende forsyning $ 753.69M $ 753.69M $ 753.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Alle tiders Høj: $ 0.01178802 $ 0.01178802 $ 0.01178802 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00195836 $ 0.00195836 $ 0.00195836 Få mere at vide om Paca AI (PACA) pris

Paca AI (PACA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Paca AI (PACA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PACA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PACA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PACA's tokenomics, kan du udforske PACA tokens live-pris!

