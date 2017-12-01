P2P solutions foundation (P2PS) Tokenomics Få vigtig indsigt i P2P solutions foundation (P2PS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

P2P solutions foundation (P2PS) Information P2PS Purpose: The purpose of our ICO is to bring to you a secure system through which you can exchange confidential digital assets or files with absolutely no interference from any third party; not even a network or systems administrator What Can P2PS Do That Others Don't? P2PS is a pure peer-to-peer platform which safeguards, for example, your medical records, banking information and other sensitive digital assets, during exchange between two parties. Such platforms today are simply nonexistent. Officiel hjemmeside: https://www.p2psf.org/ Hvidbog: https://www.p2psf.org/wp-content/uploads/2017/12/P2PS_Whitepaper_V1.1_English.pdf

P2P solutions foundation (P2PS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for P2P solutions foundation (P2PS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.96T $ 3.96T $ 3.96T Alle tiders Høj: $ 429.1 $ 429.1 $ 429.1 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 394.03 $ 394.03 $ 394.03 Få mere at vide om P2P solutions foundation (P2PS) pris

P2P solutions foundation (P2PS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for P2P solutions foundation (P2PS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal P2PS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange P2PS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår P2PS's tokenomics, kan du udforske P2PS tokens live-pris!

P2PS Prisprediktion Vil du vide, hvor P2PS måske er på vej hen? Vores P2PS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se P2PS Tokens prisprediktion nu!

