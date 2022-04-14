Ozone Metaverse ($OZONE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ozone Metaverse ($OZONE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ozone Metaverse ($OZONE) Information What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3. What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services. What’s next for your project? Enterprises using OZONE What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy. Officiel hjemmeside: https://ozonemetaverse.io Hvidbog: https://ozone-metaverse.gitbook.io/whitepaper/ Køb $OZONE nu!

Ozone Metaverse ($OZONE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ozone Metaverse ($OZONE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 149.69K $ 149.69K $ 149.69K Samlet udbud $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Cirkulerende forsyning $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 149.69K $ 149.69K $ 149.69K Alle tiders Høj: $ 0.01610092 $ 0.01610092 $ 0.01610092 Alle tiders Lav: $ 0.00012014 $ 0.00012014 $ 0.00012014 Nuværende pris: $ 0.00013914 $ 0.00013914 $ 0.00013914 Få mere at vide om Ozone Metaverse ($OZONE) pris

Ozone Metaverse ($OZONE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ozone Metaverse ($OZONE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $OZONE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $OZONE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $OZONE's tokenomics, kan du udforske $OZONE tokens live-pris!

$OZONE Prisprediktion Vil du vide, hvor $OZONE måske er på vej hen? Vores $OZONE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $OZONE Tokens prisprediktion nu!

