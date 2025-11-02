Ozarus (OZARUS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +5.12% Prisændring (7D) +5.12%

Ozarus (OZARUS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har OZARUS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OZARUSs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, OZARUS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +5.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ozarus (OZARUS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.19K$ 11.19K $ 11.19K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.19K$ 11.19K $ 11.19K Cirkulationsforsyning 999.92M 999.92M 999.92M Samlet Udbud 999,924,972.2859 999,924,972.2859 999,924,972.2859

Den nuværende markedsværdi på Ozarus er $ 11.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OZARUS er 999.92M, med et samlet udbud på 999924972.2859. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.19K.