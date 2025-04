Hvad er OxyO2 (KRPZA)

OxyO2 is changing the global transaction system and helping every individual to make secure payments. OxyO2 is decentralized cryptocurrency which will be used as a utility token. It allows access to products and services of oxyO2 ecosystem. With help of this blockchain technology, OxyO2 is aiming to build a world's First Decentralized cloud storage data centers that everyone can participate and get the advantage.

OxyO2 (KRPZA) Ressource Hvidbog Officiel hjemmeside