Oxbull (OXI) Information Since Oxbull's inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate. Officiel hjemmeside: https://oxbull.tech

Oxbull (OXI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oxbull (OXI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Samlet udbud $ 12.35M $ 12.35M $ 12.35M Cirkulerende forsyning $ 11.98M $ 11.98M $ 11.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Alle tiders Høj: $ 0.74021 $ 0.74021 $ 0.74021 Alle tiders Lav: $ 0.13975 $ 0.13975 $ 0.13975 Nuværende pris: $ 0.294791 $ 0.294791 $ 0.294791 Få mere at vide om Oxbull (OXI) pris

Oxbull (OXI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oxbull (OXI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OXI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OXI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OXI's tokenomics, kan du udforske OXI tokens live-pris!

OXI Prisprediktion Vil du vide, hvor OXI måske er på vej hen? Vores OXI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OXI Tokens prisprediktion nu!

