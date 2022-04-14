Oxai (OXAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Oxai (OXAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Oxai (OXAI) Information OXAI is a decentralized AI protocol combining blockchain and artificial intelligence to offer secure, scalable, and accessible AI tools. The platform includes an AI-powered dApp for real-time chat, image generation, audits, and rewards. Built on a dual-layer chain, OXAI enables users to interact, earn, and govern using its native token on Base and its own network. Officiel hjemmeside: https://oxai.io Hvidbog: https://oxai.io/docs Køb OXAI nu!

Oxai (OXAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oxai (OXAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.77K $ 16.77K $ 16.77K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.96K $ 27.96K $ 27.96K Alle tiders Høj: $ 0.00985859 $ 0.00985859 $ 0.00985859 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00027955 $ 0.00027955 $ 0.00027955 Få mere at vide om Oxai (OXAI) pris

Oxai (OXAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oxai (OXAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OXAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OXAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OXAI's tokenomics, kan du udforske OXAI tokens live-pris!

OXAI Prisprediktion Vil du vide, hvor OXAI måske er på vej hen? Vores OXAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OXAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!