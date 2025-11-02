UdvekslingDEX+
Den direkte OX Labs pris i dag er 0.00000798 USD. Følg med i realtid OXLABS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk OXLABS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om OXLABS

OXLABS Prisinfo

Hvad er OXLABS

OXLABS Whitepaper

OXLABS Officiel hjemmeside

OXLABS Tokenomics

OXLABS Prisprognose

OX Labs Logo

OX Labs Pris (OXLABS)

Ikke noteret

1 OXLABS til USD direkte pris:

--
----
-0.50%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
OX Labs (OXLABS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:15:47 (UTC+8)

OX Labs (OXLABS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000787
$ 0.00000787$ 0.00000787
24H lav
$ 0.00000802
$ 0.00000802$ 0.00000802
24H høj

$ 0.00000787
$ 0.00000787$ 0.00000787

$ 0.00000802
$ 0.00000802$ 0.00000802

$ 0.00035771
$ 0.00035771$ 0.00035771

$ 0.00000787
$ 0.00000787$ 0.00000787

--

-0.56%

-10.35%

-10.35%

OX Labs (OXLABS) realtidsprisen er $0.00000798. I løbet af de sidste 24 timer har OXLABS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000787 og et højdepunkt på $ 0.00000802, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OXLABSs højeste pris nogensinde er $ 0.00035771, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000787.

Når det gælder kortsigtet performance, OXLABS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.56% i løbet af 24 timer og -10.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

OX Labs (OXLABS) Markedsinformation

$ 7.55K
$ 7.55K$ 7.55K

--
----

$ 7.95K
$ 7.95K$ 7.95K

946.48M
946.48M 946.48M

996,132,227.985512
996,132,227.985512 996,132,227.985512

Den nuværende markedsværdi på OX Labs er $ 7.55K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OXLABS er 946.48M, med et samlet udbud på 996132227.985512. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.95K.

OX Labs (OXLABS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af OX Labs til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af OX Labs til USD $ -0.0000019672.
I de sidste 60 dage var prisændringen af OX Labs til USD $ -0.0000019285.
I de sidste 90 dage var prisændringen af OX Labs til USD $ -0.000004212542003439872.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.56%
30 dage$ -0.0000019672-24.65%
60 dage$ -0.0000019285-24.16%
90 dage$ -0.000004212542003439872-34.55%

Hvad er OX Labs (OXLABS)

OX Labs is a decentralized AI coordination protocol built on Solana. It provides users with access to a growing library of advanced AI models without subscriptions or usage-based fees. Users gain access through token-based permissions that require holding $OXLABS. All operations, including tool management, treasury spending, and marketing decisions, are governed transparently via an on-chain DAO. Swap fees collected through the platform are used to purchase and burn $OXLABS, reinforcing a deflationary and community-aligned token economy.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

OX Labs (OXLABS) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

OX Labs Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil OX Labs (OXLABS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine OX Labs (OXLABS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for OX Labs.

Tjek OX Labs prisprediktion nu!

OXLABS til lokale valutaer

OX Labs (OXLABS) Tokenomics

At forstå tokenomics for OX Labs (OXLABS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om OXLABS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om OX Labs (OXLABS)

Hvor meget er OX Labs (OXLABS) værd i dag?
Den direkte OXLABS pris i USD er 0.00000798 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle OXLABS til USD pris?
Den aktuelle pris på OXLABStil USD er $ 0.00000798. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af OX Labs?
Markedsværdien for OXLABS er $ 7.55K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af OXLABS?
Den cirkulerende forsyning af OXLABS er 946.48M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på OXLABS?
OXLABS opnåede en ATH-pris på 0.00035771 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på OXLABS?
OXLABS så en ATL-pris på 0.00000787 USD.
Hvad er handelsvolumen for OXLABS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for OXLABS er -- USD.
Bliver OXLABS højere i år?
OXLABS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se OXLABS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:15:47 (UTC+8)

OX Labs (OXLABS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

