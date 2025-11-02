OX Labs (OXLABS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000787 $ 0.00000787 $ 0.00000787 24H lav $ 0.00000802 $ 0.00000802 $ 0.00000802 24H høj 24H lav $ 0.00000787$ 0.00000787 $ 0.00000787 24H høj $ 0.00000802$ 0.00000802 $ 0.00000802 All Time High $ 0.00035771$ 0.00035771 $ 0.00035771 Laveste pris $ 0.00000787$ 0.00000787 $ 0.00000787 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.56% Prisændring (7D) -10.35% Prisændring (7D) -10.35%

OX Labs (OXLABS) realtidsprisen er $0.00000798. I løbet af de sidste 24 timer har OXLABS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000787 og et højdepunkt på $ 0.00000802, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OXLABSs højeste pris nogensinde er $ 0.00035771, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000787.

Når det gælder kortsigtet performance, OXLABS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.56% i løbet af 24 timer og -10.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

OX Labs (OXLABS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.55K$ 7.55K $ 7.55K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.95K$ 7.95K $ 7.95K Cirkulationsforsyning 946.48M 946.48M 946.48M Samlet Udbud 996,132,227.985512 996,132,227.985512 996,132,227.985512

Den nuværende markedsværdi på OX Labs er $ 7.55K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OXLABS er 946.48M, med et samlet udbud på 996132227.985512. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.95K.