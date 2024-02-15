OX Coin (OX) Tokenomics Få vigtig indsigt i OX Coin (OX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OX Coin (OX) Information OX Coin is the native currency of OX.FUN - a nextgen SocialFi perps exchange. ###What is OX.FUN? OX.FUN is a derivatives exchange where users can trade 200+ coins with up to 50x leverage, including the latest meme tokens. It also supports a diverse range of memecoin collateral, allowing holders to get the most out of their meme portfolios. ###What is the Utility of OX Coin? OX can be used to stake, earn yield and participate in OX.FUN Vaults

OX is accepted as trading collateral on OX.FUN

All fees on OX.FUN are collected in OX

OX is the native PnL currency of OX.FUN ###What are OX.FUN Vaults? Users on the platform can stake in a range of passive strategy vaults, allowing them to earn yield in ranging, upward and downward trending markets. OX.FUN also runs large scale memecoin trading competitions using Battle Vaults, including 16-way competitions between memecoin devs and 1v1's between various Crypto Twitter personalities, and the notorious ongoing Su VS Kyle 3AC trading deathmatch Users can stake into their favourite competitors' vaults, copying their trades and participating in prize pools. ###What makes OX.FUN a SocialFi Exchange? OX.FUN pioneers the Alpha Feed, allowing users to comment and share any of their trades. Other traders may then copy or counter trade them. There's always an incentive to comment on trades to influence other traders on the platform - the original trader earns fees from those who copy/counter, while (unlike standard copytrading) the rest of the original traders' account is hidden. The platform's Battle Vaults also allow users to bet on social media personalities & memecoin devs, copy-trade their strategies, and participate in prize pools. ###Does OX.FUN have a Referral Program? OX.FUN offers a class-leading referral program where users can earn 30% of their referrals' trading fees. New referrals also receive a permanent trading discount - 50% off maker fees and 28% off taker fees. ###What are the Basic Tokenomics of OX Coin? OX Coin was launched on February 15th, 2024 with a maximum supply capped at 9.86B tokens. The current circulating supply of OX Coin is verified and visible above, alongside the total and maximum supply values. All trading fees on OX.FUN are periodically burned, constantly decreasing the total supply. More information regarding fee burn and other OX.FUN statistics can be found on our Analytics page. Officiel hjemmeside: https://ox.fun/en

OX Coin (OX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OX Coin (OX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Samlet udbud $ 2.62B $ 2.62B $ 2.62B Cirkulerende forsyning $ 2.62B $ 2.62B $ 2.62B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Alle tiders Høj: $ 0.03526726 $ 0.03526726 $ 0.03526726 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00043731 $ 0.00043731 $ 0.00043731 Få mere at vide om OX Coin (OX) pris

OX Coin (OX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OX Coin (OX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OX's tokenomics, kan du udforske OX tokens live-pris!

