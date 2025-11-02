UdvekslingDEX+
Den direkte OwO Solana pris i dag er 0.0001593 USD. Følg med i realtid OWO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk OWO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

OwO Solana Pris (OWO)

Ikke noteret

1 OWO til USD direkte pris:

$0.0001592
$0.0001592$0.0001592
+14.80%1D
mexc
USD
OwO Solana (OWO) Live prisdiagram
OwO Solana (OWO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00012596
$ 0.00012596$ 0.00012596
24H lav
$ 0.00016901
$ 0.00016901$ 0.00016901
24H høj

$ 0.00012596
$ 0.00012596$ 0.00012596

$ 0.00016901
$ 0.00016901$ 0.00016901

$ 0.00049644
$ 0.00049644$ 0.00049644

$ 0.00005048
$ 0.00005048$ 0.00005048

-5.59%

+14.92%

-5.51%

-5.51%

OwO Solana (OWO) realtidsprisen er $0.0001593. I løbet af de sidste 24 timer har OWO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00012596 og et højdepunkt på $ 0.00016901, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OWOs højeste pris nogensinde er $ 0.00049644, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005048.

Når det gælder kortsigtet performance, OWO har ændret sig med -5.59% i løbet af den sidste time, +14.92% i løbet af 24 timer og -5.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

OwO Solana (OWO) Markedsinformation

$ 149.63K
$ 149.63K$ 149.63K

--
----

$ 149.63K
$ 149.63K$ 149.63K

939.38M
939.38M 939.38M

939,382,847.278052
939,382,847.278052 939,382,847.278052

Den nuværende markedsværdi på OwO Solana er $ 149.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OWO er 939.38M, med et samlet udbud på 939382847.278052. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 149.63K.

OwO Solana (OWO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af OwO Solana til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af OwO Solana til USD $ -0.0000290754.
I de sidste 60 dage var prisændringen af OwO Solana til USD $ +0.0000786196.
I de sidste 90 dage var prisændringen af OwO Solana til USD $ +0.00009421532373626509.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+14.92%
30 dage$ -0.0000290754-18.25%
60 dage$ +0.0000786196+49.35%
90 dage$ +0.00009421532373626509+144.76%

Hvad er OwO Solana (OWO)

The OwO meme on Solana taps into the long-standing internet culture of the "OwO" face — a cute, playful emoticon that conveys excitement, surprise, or affection. Originating around 2015, OwO became one of the most popular emojis on Discord and Twitch, where millions of users adopted it daily in chats, emotes, and reaction memes. With its wide expressive eyes and cheerful vibe, it evolved into countless variations. On Solana, OwO has found new life as a community-driven meme coin, merging this iconic internet symbol with blockchain culture. This blend of nostalgic internet joy and crypto memes helps keep OwO fresh, popular, and instantly recognizable among both crypto enthusiasts and long-time meme lovers.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

OwO Solana (OWO) Ressource

Officiel hjemmeside

OwO Solana Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil OwO Solana (OWO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine OwO Solana (OWO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for OwO Solana.

Tjek OwO Solana prisprediktion nu!

OWO til lokale valutaer

OwO Solana (OWO) Tokenomics

At forstå tokenomics for OwO Solana (OWO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om OWO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om OwO Solana (OWO)

Hvor meget er OwO Solana (OWO) værd i dag?
Den direkte OWO pris i USD er 0.0001593 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle OWO til USD pris?
Den aktuelle pris på OWOtil USD er $ 0.0001593. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af OwO Solana?
Markedsværdien for OWO er $ 149.63K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af OWO?
Den cirkulerende forsyning af OWO er 939.38M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på OWO?
OWO opnåede en ATH-pris på 0.00049644 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på OWO?
OWO så en ATL-pris på 0.00005048 USD.
Hvad er handelsvolumen for OWO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for OWO er -- USD.
Bliver OWO højere i år?
OWO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se OWO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
OwO Solana (OWO) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

