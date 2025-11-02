OwO Solana (OWO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00012596 $ 0.00012596 $ 0.00012596 24H lav $ 0.00016901 $ 0.00016901 $ 0.00016901 24H høj 24H lav $ 0.00012596$ 0.00012596 $ 0.00012596 24H høj $ 0.00016901$ 0.00016901 $ 0.00016901 All Time High $ 0.00049644$ 0.00049644 $ 0.00049644 Laveste pris $ 0.00005048$ 0.00005048 $ 0.00005048 Prisændring (1H) -5.59% Prisændring (1D) +14.92% Prisændring (7D) -5.51% Prisændring (7D) -5.51%

OwO Solana (OWO) realtidsprisen er $0.0001593. I løbet af de sidste 24 timer har OWO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00012596 og et højdepunkt på $ 0.00016901, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OWOs højeste pris nogensinde er $ 0.00049644, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005048.

Når det gælder kortsigtet performance, OWO har ændret sig med -5.59% i løbet af den sidste time, +14.92% i løbet af 24 timer og -5.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

OwO Solana (OWO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 149.63K$ 149.63K $ 149.63K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 149.63K$ 149.63K $ 149.63K Cirkulationsforsyning 939.38M 939.38M 939.38M Samlet Udbud 939,382,847.278052 939,382,847.278052 939,382,847.278052

Den nuværende markedsværdi på OwO Solana er $ 149.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OWO er 939.38M, med et samlet udbud på 939382847.278052. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 149.63K.